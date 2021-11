Accoltella il fratello della moglie: arrestato 38enne per tentato omicidio

(red.) Domenica notte, verso le 02:30, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nei pressi di una abitazione (zona Poliambulanza) per la segnalazione di una persona accoltellata.

Il ferito, trascinatosi lungo la pubblica via, è stato rinvenuto dagli operatori in posizione supina, in una pozza di sangue: prontamente soccorso da personale della Squadra Volante e personale sanitario, il ferito è stato trasportato presso l’Ospedale Poliambulanza di Brescia e ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.

L’aggressore, che era ancora all’interno dell’abitazione e in evidente stato di alterazione alcolica, dopo aver opposto resistenza nei confronti degli operanti, che hanno riportato lievi lesioni, considerate guaribili in giorni 5 s.c., ha tentato altresì senza riuscirvi di impossessarsi della pistola di un operatore, riposta nella fondina, danneggiando inoltre l’autovettura di servizio strappando un tergicristallo. È stato quindi tratto in arresto nella flagranza del delitto di tentato omicidio, resistenza e lesioni a P.U. e tradotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sentite le persone presenti ai fatti, che hanno fornito dichiarazioni convergenti sulla dinamica dell’accaduto, è stato possibile ricostruire immediatamente il fatto e le motivazioni del gesto: durante una festa in casa, è nata una lite, legata a incomprensioni familiari, fra l’aggressore e sua moglie. Il fratello della moglie, intervenuto a difesa di quest’ultima, ha attirato su di sé le ire dell’aggressore che, preso un coltello da cucina della lunghezza di circa 19 cm, lo ha colpito alle spalle, all’altezza del torace.

Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Brescia Ettore Tisato, hanno permesso di trarre in arresto per tentato omicidio il 38enne, cileno e irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia, e ieri, all’esito del giudizio di convalida, è stata disposta la misura di custodia cautelare in carcere. Al migrante sono stati altresì contestati i reati di danneggiamento, resistenza, e lesioni per la condotta posta in essere al momento dell’arresto.