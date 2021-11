Si ribalta cisterna di soda caustica, intervento dei vigili del fuoco di Brescia

(red.) Intervento dei vigili del fuoco di Brescia, nella mattinata di martedì 2 novembre, sulla SS498 sul territorio di Soncino (Cremona).

I pompieri sono stati allertati attorno alle 8,45 per il ribaltamento di una cisterna contenente soda caustica liquida.

Sul posto è stata inviata una squadra con il supporto del nucleo NBCR (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) proveniente da Milano. Ferito il conducente, trasferito all’ospedale di Treviglio. proseguono le operazioni di messa in sicurezza del mezzo incidentato per scongiurare una perdita della sostanza potenzialmente inquinante.