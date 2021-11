Dello, una colonna fumo: fiamme nella ditta Atib

(red.) Ha mobilitato alcune squadre dei Vigili del fuoco l’incendio sviluppatosi in un capannone della ditta Atib, che produce carrelli elevatori in via Quinzanese a Dello.

L’alta colonna di fumo scuro che si è alzata dal rogo ha impressionato e spaventato gli abitanti della zona ed era visibile da molti chilometri di distanza nella Bassa bresciana.

Ignote, al momento, le cause dell’incendio, ma per fortuna pare non vi siano persone intossicate o ferite tra il personale all’interno della fabbrica.