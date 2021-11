Ospitaletto, aggredisce i vicini di casa e accoltella un 16enne

(red.) Intorno alle 4 della notte tra domenica e lunedì un uomo di 37 anni di origine senegalese, forse affetto da gravi problemi psichiatrici, ha aggredito a Ospitaletto una famiglia di origine pachistana che vive nella stessa sua palazzina, facendo irruzione nella loro abitazione, sfondando la porta, distruggendo i mobili dell’appartamento e ferendo con una coltellata di striscio alla spalla un ragazzo di 16 anni.

L’aggressione dell’uomo sarebbe stata bloccata dall’intervento dei vicini di casa, che lo hanno immobilizzato lanciando l’allarme. Per ricostruire la dinamica e le motivazioni del gravissimo episodio sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Chiari, che hanno fermato il presunto colpevole, il quale non ha precedenti penali, portandolo prima in caserma e poi facendolo ricoverare sotto sorveglianza all’Ospedale Civile di Brescia. Al Pronto Soccorso anche il ragazzo ferito, che è stato medicato e subito dimesso.