Nuvolera, auto contro camion sulla 45bis: un ferito e traffico in tilt

(red.) Nello scontro tra un’auto e un mezzo pesante, avvenuto alle 15,15 circa del pomeriggio di questo venerdì a Nuvolera sulla statale 45 bis. l’utilitaria e il camion sono finiti contro il guard-rail .

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, ricoverato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia per commozione cerebrale e traumi toracico, addominale e agli arti superiori ed inferiori. Il camionista invece non è stato ricoverato.

La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per il soccorso dei feriti e il recupero dei mezzi incidentati, provocando un ingorgo allargato a tutta la circolazione della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari con elisoccorso, automedica e 2 ambulanze, oltra vigili del fuoco e ai carabinieri per i rilievi del caso.