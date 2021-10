Desenzano, teneva nel bagagliaio una zanna d’elefante: denunciato

(red.) Portava nel baule dell’auto un manufatto ricavato da una zanna di elefante. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Desenzano del Garda a scoprirlo quando nei giorni scorsi hanno fermato un 45enne per un controllo di routine.

Gli agenti, visto il nervosismo dell’uomo, hanno deciso di effettuare un’ispezione approfondita del veicolo, durante la quale hanno scoperto nel bagagliaio una zanna in avorio di elefante, lunga circa 90 centimetri.

Il 45enne non aveva la certificazione richiesta per il possesso di questo tipo di oggetti, è stato perciò denunciato per “detenzione di parte derivante da fauna selvatica in via d’estinzione”, mentre il manufatto è stato sequestrato. L’uomo ha spiegato agli agenti di aver ricevuto la zanna dal padre.