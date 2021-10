Arrestati in stazione due giovani, forse collegati alla rapina di San Polo

(red.) Alle 4 del mattino di Domenica 24 ottobre, presso il Piazzale della Stazione di Brescia, è pervenuta una segnalazione di rapina da parte di due soggetti che si stavano allontanando verso Piazza della Repubblica.

Le volanti della Questura, anche in questo caso con l’ausilio della volante del Commissariato Carmine, subito intervenute, hanno inseguito i rapinatori, che nella corsa hanno gettato a terra la refurtiva (un borsello recuperato dal fratello della vittima), e li hanno raggiunti presso il Centro Commerciale Frecciarossa, dove li hanno fermati. Anche in questo caso, i due malfattori sono stati accompagnati in Questura e, dopo l’identificazione, arrestati per rapina in concorso, con l’aggravante di aver compiuto il fatto travisati da uno scaldacollo alzato fino agli occhi, nonché per le lesioni in concorso. Gli agenti sospettano che i due fossero presenti anche nel corso della rapina di San Polo, e che siano riusciti a scappare al momento del fermo.

Il minore, infatti, è stato deferito per ricettazione, poiché trovato in possesso del piumino sottratto nel corso della rapina di venerdì. Nella giornata di ieri, per uno dei due, maggiorenne da poche settimane, è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla P.G., mentre per l’altro, non ancora 18enne, è stata disposto l’affidamento ai servizi minorili per la collocazione in comunità.