“Troppi episodi di violenza”: chiuso per 10 giorni il ‘Vinile 45’

(red.) Il questore di Brescia ha disposto la chiusura per 10 giorni del circolo privato “Vinile 45” di via Del Serpente 45 a Brescia. “Il provvedimento – informa la questura – è scaturito da ricorrenti episodi di violenza personale e collettiva avvenuti nel corso degli ultimi mesi all’interno e nelle immediate adiacenze del circolo privato”.

In veste di aggressori e di vittime si sono trovati non solo i frequentatori (che in qualche circostanza hanno riportato lesioni personali importanti) bensì anche gli stessi buttafuori arruolati per garantire la tutela degli avventori e la sicurezza delle suppellettili.

Pertanto, anche al fine di scongiurare nuovi episodi violenti, il questore ha adottato il provvedimento della sospensione di 10 giorni a far data dal 23 ottobre, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico della legge di Pubblica sicurezza.

Questa ordinanza ha costretto il “Vinile 45” a posticipare la festa d’apertura della stagione invernale, in programma proprio per venerdì 23 e sabato 24 ottobre.