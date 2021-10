Borgosatollo: scontro frontale tra due utilitarie

(red.) Tre persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due utilitarie verificatosi in via Brescia a Piffione di Borgosatollo. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Brescia.

A scontrarsi sono state una Fiat Cinquecento e una Lancia Ypsilon e per liberare i passeggeri dalle lamiere contorte delle automobili è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. Stando alle prime informazioni nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.