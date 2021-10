Castegnato, l’omicida: “In quel momento volevo ucciderla”

(red.) Ha ammesso di avere ucciso Elena Casanova, la 49enne con cui, un anno fa, aveva avuto una relazione, colpendola più volte alla testa con un martello.

Ezio Galesi, 59 anni, arrestato nella notte per l’omicidio della ex fidanzata, ha dichiarato al pm di Brescia Carlo Pappalardo che in “in quel momento la volevo uccidere”. Sui motivi però della violenza inaudita usata sulla donna, massacrata a colpi di mazzuola, si è chiuso nel riserbo, pronunciando solamente la parola “raptus”.

L’uomo, che dopo avere ucciso Elena ha atteso l’arrivo dei carabinieri per consegnarsi spontaneamente, consegnando anche l’arma utilizzata, ha dichiarato di avere avuto un rapporto sentimentale con la vittima e che questa relazione si era chiusa da tempo e, anche, di avere incrociato la ex fidanzata in un negozio di Castegnato nel pomeriggio, qualche ora prima dell’omicidio, e di essersi recato più tardi davanti all’abitazione della donna per aspettarla.