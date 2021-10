Bassa bresciana

Offlaga, 76enne muore dopo essere stata investita

L'incidente alle 14 di lunedì 18 ottobre in via Marconi. La vittima è Margherita Marini, residente in paese, così come il suo investitore.

(red.) E’ deceduta prima di arrivare in ospedale Margherita Marini, la 76enne residente a Offlaga (Brescia) investita nel primo pomeriggio di lunedì 18 ottobre da un’auto mentre attraversava via Marconi. A travolgerla la Golf guidata da un pensionato residente in paese. Il drammatico incidente è avvenuto attorno alle 14: la 76enne stava attraversando la carreggiata all’altezza del cimitero quando è stata urtata dalla vettura che proveniva da Manerbio e che procedeva a bassa velocità: il conducente non è riuscito comunque ad evitare l’impatto e l’anziana è stata sbalzata a terra. Sul posto sono intervenuti i volontari della Bassa Bresciana che hanno trasferito la donna alla Poliambulanza dove tuttavia è giunta senza vita: il suo cuore aveva cessato di battere durante il tragitto per l’ospedale. I familiari della vittima hanno chiesto che venga eseguita l’autopsia. Sul luogo del sinistro, per i rilievi, i carabinieri che ora dovranno vagliare le cause e la dinamica del sinistro. Per l’anziano che ha investito la 76enne potrebbe aprirsi un fascicolo per omicidio stradale.