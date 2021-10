Ospitaletto, esplosione dal dentista: tre persone ustionate

(red.) L’esplosione verificatasi in uno studio dentistico di via Giuseppe Zanardelli a Ospitaletto ha provocato ustioni a tre persone che si trovavano in quel momento sul posto. Ad avere la peggio, secondo le informazioni, sarebbe stato il titolare dello studio, un dentista di 44 anni che ha riportato ustioni di 2° e 3° grado al volto, al collo, al torace, all’addome e agli arti superiori. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia.

La sua assistente, una donna di 40 anni, ha riportato ustioni di 2° grado al volto e al torace ed è stata trasferita in codice giallo alla Poliambulanza.

Ustioni di 1° grado al volto e a una mano per la ragazza di 14 anni che si trovava in quel momento sotto i ferri e che è stata portata in codice giallo al pronto soccorso pediatrico del Civile.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri ai quali è affidata la ricostruzione della dinamica dell’incidente.