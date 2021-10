Alfianello, vandali scatenati: danneggiati gli autovelox

(red.) Due i raid vandalici messi a segno, nel volgere di 24 ore, ad Alfianello, nella Bassa Bresciana.

Nel mirino di ignoti (per ora) balordi quasi tutti gli Speed Check del paese, una vettura parcheggiata in strada e l’abitazione di un dipendente comunale.

Gli autovelox sono stati presi di mira il giorno stesso della loro collocazione con l’imbrattamento di un dispositivo. Con la stessa vernice è stata poi “colorata” un’automobile a cui i vandali, non contenti, hanno pure bucato le ruote.

La notte successiva le restanti colonnine per la misurazione della velocità, collocate in via Mazzini e in Viale Europa, sono state danneggiate con pittura grigia, la stessa poi utilizzata per sporcare le mura esterne di una villetta di proprietà del geometra del Comune.

Della vicenda si stanno occupando sia gli agenti della Polizia Locale, sia i carabinieri di Pontevico che hanno a disposizione le immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate in zona. Secondo prime informazioni, gli autori delle scorribande sarebbero alcuni minorenni.