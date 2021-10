Non ce l’ha fatta Emilio Lafetah, il 25enne di Sulzano investito a Ospitaletto

(red.) Restano ancora molti lati oscuri sulla dinamica dell’investimento di Emilio Lafetah, 25enne operaio residente a Sulzano in via Dante Alighieri, avvenuto a Ospitaletto su una rampa di accesso tra la strada provinciale 19 e la provinciale 11 Padana Superiore nella notte del 28 agosto 2021. Il ragazzo, che non è mai uscito dal coma, è spirato sabato mattina nel centro di assistenza per pazienti in stato neurovegetativo a Sarnico, dove si trovava ricoverato.

Secondo la ricostruzione il giovane sarebbe sbucato all’improvviso davanti all’utilitaria, guidata da una donna, che non è riuscita a evitarlo. Dopo aver sfondato il parabrezza della vettura, Emilio Lafetah era finito privo di conoscenza sull’asfalto e da allora non si era più ripreso. L’investitrice ha subito chiamato i soccorritori che hanno organizzato il trasporto della vittima al Civile con l’elicottero.

Dopo un paio di settimane in terapia intensiva, Emilio Lafetah è stato trasferito a Sarnico. Finora perà le indagini non sono riuscite a chiarire come il 25enne sia arrivato da Sulzano a Ospitaletto in piena notte senza una macchina, né per quale motivo si trovasse a camminare in mezzo alla strada. La vittima lascia il padre, la sorella Malika e la madre Dorota, dipendente dell’asilo di Sulzano.