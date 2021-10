Raffica di colpi nella Bassa: ladri ad Azzano e a Capriano

(red.) Ladri scatenati a Capriano del Colle e ad Azzano Mella, nel bresciano.

Sono ben cinque i colpi messia segno tra sabato e domenica scorsa ai danni di altrettante attività commerciali.

Nel mirino dei malviventi sono finiti il Beauty Salon Evos, di via Niga ad Aazzano, dove i banditi hanno sottratto strumentazioni come phon, piastre e prodotti per un valore di 8mila euro, oltra ai 500 del fondo cassa.

Un altro colpo è stato compiuto all’Hamburgeria Lombardi dove i malviventi hanno sottratto l’i-pad per le ordinazioni, 125 euro in contanti, una cinquantina di gelati e il barattolo delle mance che conteneva tra i 200 ed i 300 euro.

A Capriano del Colle sono stati “visitati” il bar Morena e due attività in via Ungaretti, teatro, la settima prima, di un furto in villa.