Cronaca

Litiga con la fidanzata, la picchia, le ruba l’auto e la investe

L'episodio nel primo pomeriggio di martedì in via San Rocchino, in città. Fermato un pregiudicato bresciano che deve rispondere di rapina aggravata e di lesioni.

Più informazioni su aggressione donna

aggressione donna Brescia









(red.) Al culmine di una lite, ha preso a schiaffi le pugni la fidanzata, quindi le ha sottratto l’auto e ha ingranato la marcia per allontanarsi ma la donna ha cercato di fermarlo venendo travolta. L’episodio è avvenuto attorno alle 13,30 di martedì 12 ottobre in via San Rocchino, nei pressi dell’ospedale Civile di Brescia. Protagonisti un bresciano pregiudicato di 45 anni e la compagna di 51 anni che, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi di quello che, inizialmente, sembrava l’investimento di un pedone, hanno iniziato a litigare mentre si trovava in auto, poi, l’uomo ha aggredito fisicamente la 51enne e si è messo al volante dell’auto, cercando di allontanarsi. La donna ha tentato di bloccarlo ma è stata investita e la corsa del fuggiasco si è interrotta pochi metri più avanti, quando è andato a sbattere contro un’altra vettura. L’uomo è stato fermato e deve rispondere di rapina aggravata e lesioni. La donna è stata medicata al pronto soccorso.