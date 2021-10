Convalidato l’arresto del tunisino con 4 coltelli in auto

(red.) E’ stato convalidato il fermo del cittadino tunisino che, nella notte tra venerdì e sabato, durante un controllo di polizia, era stato trovato in possesso di quattro coltelli di grosse dimensioni, occultati in macchina, nella zona di via Battaglie, in città.

L’uomo è stato arrestato, come disposto nell’udienza di convalida del gip dopo la scoperta che lo straniero, il quale viaggiava come passeggero sulla vettura di un connazionale, irregolare, senza patente e trovato positivo all’alcoltest, era stato denunciato da poche ore dalla moglie, per averla minacciata di morte. Sulla vettura c’erano quattro coltelli, con lame lunghe una decina di centimetri, oggetti atti ad offendere nascosti sotto i sedili anteriori e posteriori.