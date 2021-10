Preso 32enne: spacciava coca in centro col monopattino

(red.) Si muoveva svelto per le strade di Brescia a bordo di un monopattino elettrico. Così riusciva a portare a termine velocemente le numerose consegne di cocaina che – secondo chi lo ha arrestato – faceva alla propria clientela composta da giovani e ragazzi appartenenti a famiglie benestanti, in giro tra i locali alla moda e la movida cittadina.

L’attività del pusher 32enne – bresciano e abitante nel centro storico con i genitori – è stata interrotta dagli agenti della Polizia Locale di Brescia.

Era seguito da qualche tempo e, quando è stato fermato e controllato, aveva addosso alcune dosi di coca pronte per essere consegnate. La perquisizione in casa sua ha fruttato quasi mezzo chilo di cocaina, saltata fuori dal nascondiglio sotto lo sguardo sorpreso dei poveri genitori che non avevano idea dell’attività del figlio. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.