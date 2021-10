Sta male sotto la Loggia, la morte di un clochard

(red.) Fabio è morto così, stroncato da un improvviso malore nella piazza simbolo della nostra città a conclusione di una vita difficile. Aveva 67 anni, da tempo senza fissa dimora, dormiva in una stanza di proprietà della parrocchia del Duomo e mangiava alla mensa Menni. E’ spirato sabato mattina in Piazza Loggia.

Fabio era un clochard che viveva per strada ed era conosciuto dai residenti nel centro di Brescia. Talvolta si sedeva sulle panchine sotto i portici di Palazzo Loggia. Ed è stato proprio lì che s’è sentito male verso l’ora di pranzo di sabato, accasciandosi per terra.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti e il poveretto è stato soccorso dagli agenti della Polizia Locale che presidiano l’ingresso del palazzo comunale. Inutile il tentativo di rianimarlo con il defibrillatore della Loggia, inutile anche l’intervento dei soccorritori del 118. La vita di Fabio si è conclusa sul selciato della Loggia.