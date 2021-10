Minaccia l’ex moglie e va in giro con quattro coltelli: 35enne arrestato

(red.) E’ finito in grossi guai un 35enne tunisino, fermato dalla Polizia Locale di Brescia per un controllo di routine in via Battaglie verso l’una della notte dell’altro giorno mentre di trovava in macchina con un amico e aveva con sé in auto quattro coltelli a lama lunga, praticamente machete. Sotto i sedili anteriori sono stati trovati due coltelli lunghi 37 centimetri, sotto i sedili posteriori un coltello da macellaio con lama di 35 centimetri e un coltello artigianale di una cinquantina di centimetri. Alla vista delle armi i due uomini e l’auto sono stati portati al comando di via Donegani per gli approfondimenti del caso.

E’ emerso che qualche ora prima l’uomo, proprietario dell’automobile, era stato denunciato dalla ex moglie italiana per averle rivolto minacce di morte via telefono con un videomessaggio nel quale apparivano proprio i coltelli. Nella denuncia la donna aveva allegato gli screenshot del telefonino con le minacce e le immagini delle armi da taglio. L’amico al volante è invece risultato irregolare, ubriaco e privo della patente.

Il piccolo arsenale all’arma bianca ha fatto subito sospettare che l’uomo volesse dare esecuzione alle minacce che la ex moglie aveva denunciato in questura. Il 35enne è stato quindi portato in carcere, in arresto con le accuse di minacce, stalking e detenzione di arma da taglio. L’arresto è stato convalidato dal giudice.

Il connazionale alla guida sarà sottoposto a procedura di espulsione dall’Italia.