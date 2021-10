Serle, serviva uccelli protetti: ristoratore nei guai

(red.) Serviva ai clienti uccelli protetti e si era diffusa la voce che ogni venerdì sera imbandiva cene a base di uccelli vietati. Si prospettano grossi guai per il titolare di un ristorante di Serle che si è visto piombare in cucina i carabinieri forestali di Gavardo e quelli del reparto operativo Soarda specializzati nella lotta al bracconaggio e impegnati nella campagna “Pettirosso”.

Nelle pentole sul fuoco c’erano i tordi che stavano cuocendo e allora è stato inevitabile che i controlli fossero allargati a tutto il locale e alle sue pertinenze. Dove sono stati trovati e sequestrati altri 222 uccelli spiumati e congelati nei vassoi di alluminio, pronti per la cottura: si trattava di tordi, pettirossi, balie nere e fringuelli.

Naturalmente il proprietario non ha potuto spiegare la provenienza dei volatili vietati ed è stato denunciato per i reati di commercializzazione e detenzione di avifauna protetta e particolarmente protetta. Oltre che ricettazione non avendo licenza di caccia. Rischia una multa tra i 750 e i 4.500 euro.