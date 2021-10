Canton Mombello, droga nascosta nel tappo di una penna

(red.) Nella mattinata di venerdì 8 ottobre, all’interno del carcere di Brescia “ Nerio Fischione “ (Canton Mombello), durante una perquisizione nei confronti di alcuni detenuti e all’interno delle celle, è stata ritrovata della droga molto bene nascosta nel tappo di una penna. L’operazione è stata condotta dal personale di Polizia Penitenziaria e coordinata dal comandante di reparto. La sostanza è stata posta sotto sequestro ed è stata interessata anche la Procura della Repubblica per eventuali reati.

“Ogni giorno”, afferma il coordinatore regionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria Calogero Lo Presti, “si porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda uno spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l’alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti. Questo fa comprendere come l’attività di intelligence e di controllo all’interno del contesto carcerario, da parte della Polizia Penitenziaria, sia assolutamente fondamentale. Non possiamo che complimentarci con gli agenti per il risultato raggiunto”.