Fugge al posto di blocco, 30enne inseguito e arrestato

(red.) Un italiano di 30 anni è stato arrestato dalla Squadra Volante della questura di Brescia dopo essere stati inseguito e fermato per non essersi fermato all’alt. Un posto di controllo era stato sistemato in via Flero e l’uomo, che passava a bordo di un’autovettura, non ha risposto all’ordine dei fermarsi, ma ha accelerato per far perdere le tracce.

L’inseguimento si è concluso in via Dalmazia, dove il 30enne è sceso dal veicolo per tentare di fuggire a piedi. L’uomo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della Volante ai quali ha anche tentato di opporre resistenza.

Dai controlli è emerso che il 30enne, accusato di violenza sessuale per fatti accaduti a Brescia nello scorso mese di marzo e in passato condannato in via definitiva per analoghi episodi, aveva a suo carico un provvedimento di custodia cautelare in carcere come conseguenza di un’indagine per violenza sessuale coordinata dal sostituto procuratore Alessio Bernardi e condotta dagli uomini della Squadra Mobile. Quindi i poliziotti gli hanno fatto scattare le manette ai polsi conducendolo a Canton Mombello in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia lo scorso 8 giugno, nell’ambito dell’indagine per violenza sessuale.