Neve al Tonale: chiusi i passi Stelvio e Gavia

(red.) In anticipo già qualche settimana fa al Gavia, la neve ha imbiancato l’ alta Vallecamonica, con i fiocchi bianchi che hanno ricoperto le cime sul Presena e al passo dello Stelvio e, anche, i due versanti del passo del Tonale, in un anticipo di inverno che era già stato annunciato dalle previsioni meteorologiche per questa settimana.

Un’imbiancata, unita ad una bufera di neve e vento, che ha portato alla chiusura, per motivi di sicurezza, del passo dello Stelvio, dove sono 25 i centimetri di manto bianco caduti. Chiuso anche, fino alla prossima primavera il passo del Gavia.

La nevicata che da martedì sta interessando le montagne bresciane è vista come un buon auspicio per la prossima stagione invernale che, però, è ancora lontana: si dovrà infatti attendere l’apertura ufficiale delle piste, fissata per il ponte dell’8 dicembre.