(red.) Un lunedì di intenso lavoro per i vigili del fuoco bresciani, intervenuti a Villanova sul Clisi per domare un incendio scoppiato in due abitazioni contigue di via Valverde.

L’incendio è scoppiato attorno alle 10 di lunedì 4 ottobre in due edifici in corso di ristrutturazione: sul posto sono intervenute sei squadre da Brescia, Salò e Cunettone.

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per domare il rogo che ha distrutto la copertura di 110 metri quadrati di un’abitazione su due piani e una cinquantina dell’altra. I due edifici sono inagibili.

Altro intervento, sempre nel pomeriggio di ieri, attorno alle 14,40, nella Bassa bresciana, a Poncarale, all’interno di un capannone di 800 mq della Sider di via Mattei dove ad andare a fuoco è stata una macchina operatrice “ragno”.

Nell’edificio, che contiene materiale ferroso, non si sono registrati danni né alla struttura né agli impianti. L’intervento si è concluso poco prima delle 17.