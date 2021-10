Rezzato, cocaina nel sangue: arrestata la 50enne che ha investito la bambina

(red.) Le analisi effettuate dopo l’incidente le hanno trovato nel sangue tracce di cocaina. Per questo motivo è stata arrestata la donna di 50 anni che venerdì 1 ottobre a bordo di una microcar ha investito in via Perlasca a Rezzato una madre e la sua bambina.

L’automobilista, che vive a Rezzato, era già stata denunciata per lesioni stradali: era stata sottoposta all’alcoltest che aveva rilevato una concentrazione di alcol superiore di tre volte al limite permesso dalla legge. Aveva sostenuto di aver partecipato a un aperitivo dopo il lavoro. Le era stato ritirato il patentino e il veicolo era stato sottoposto a sequestro. Ora la sua posizione si è aggravata, tanto che sono stati disposti gli arresti domiciliari.

La madre 29enne investita non aveva subito gravi danni dall’impatto, la sua bambina di circa un mese, però, era stata sbalzata fuori dalla carrozzina ed è stata ricoverata con un trauma cranico all’ospedale pediatrico.