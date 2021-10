49enne di Bagnolo cade dallo scooter a Poncarale: è grave

(red.) Brutto incidente questa domenica mattina per un uomo di 49 anni di Bagnolo Mella che è rimasto vittima di una caduta mentre si trovava alla guida di uno scooter a Poncarale. L’uomo stava percorrendo via Martiri della Libertà quando, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Verolanuova, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra battendo la testa sull’asfalto.

Purtroppo, stando ai primi accertamenti, pare che non indossasse il casco regolamentare. E’ stato soccorso da alcuni automobilisti che hanno lanciato l’allarme: i sanitari del 118 lo hanno trasferito all’ospedale Civile di Brescia in gravi condizioni. E’ ricoverato in prognosi riservata.