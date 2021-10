Fuori strada a Borgo San Giacomo: quattro feriti, due gravi

(red.) Poco prima della mezzanotte tra sabato e domenica un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 64 a Borgo San Giacomo. La dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione, ma una Renault con a bordo quattro giovani tra i 18 e i 23 anni – due maschi e due femmine – probabilmente durante un sorpasso ha urtato un’altra auto uscendo di strada e finendo la corsa ribaltandosi più volte in un terreno che si trova circa tre metri sotto il piano stradale.

Gravissime le conseguenze per i passeggeri dell’utilitaria. I due ragazzi sono stati sbalzati lontano dal veicolo a decine di metri di distanza. Le ragazze erano ancora all’interno e quando sono state soccorse non avevano perso conoscenza. I più gravi sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale dagli elicotteri: uno a Rozzano, fuori Milano, e l’altro a Cremona. Le giovani, ferite in maniera più leggera, sono stati trasportati con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale di Manerbio in codice rosso.

Per far uscire le ragazze dal rottame dell’auto sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. Per i rilievi e la dinamica dell’incidente è arrivata sul posto la Polizia Stradale di Desenzano.