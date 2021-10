Desenzano, litiga con la madre e la rincorre con un coltello

(red.) Armata di un coltello ha inseguito la madre che è riuscita a chiudersi in camera e a chiamare i soccorsi.

L’episodio si è verificato a Rivoltella, nel bresciano, all’interno del residence “Teatri”. Attorno alle 16,30 una donna si è affacciata dal balcone di casa richiamando l’attenzione con grida di aiuto: la figlia, armata di lama voleva ucciderla.

Pochi minuti prima tra le due donne era scoppiata un acceso diverbio, al culmine del quale la figlia avrebbe impugnato un coltello tentando di sferrare un fendente all’indirizzo della madre, che è riuscita a chiudersi in camera da letto, allertando poi con grida disperate l’aiuto dei vicini.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari della Croce rossa, che sono riusciti a disarmare la ragazza in attesa dell’arrivo dei carabinieri di Desenzano e della polizia locale.

La giovane è stata sedata e trasportata all’ospedale di Desenzano per accertamenti di natura psichiatrica.