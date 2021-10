Nasce in auto, i carabinieri fanno da ostetrici

(red.) E’ nata in auto, con l’aiuto di una pattuglia dei carabinieri di Riva del Garda che si sono improvvisati ostetrici dato che il parto era oramai agli sgoccioli.

E’ successo l’altra notte ad Arco, nel Trentino, dove una coppia di tedeschi, partiti da Tremosine (Brescia) alla volta dell’ospedale trentino per far nascere la propria figlia, ha incrociato la pattuglia di militari nel momento in cui il parto era imminente e non sarebbe stato possibile raggiungere il nosocomio.

I militari, contattato il 118, hanno seguito le istruzioni per asssistere al meglio la partoriente.

Una volta venuta alla luce, la piccola, è stata avvolta nella giacca di uno dei militari, poi la famigliola è stata raggiunta dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso a Trento.

La piccola è stata chiamata Caterina, dal nome della via di Arco in cui è venuta alla luce.