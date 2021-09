Allevamento bresciano multato, immagini choc nelle stalle

(red.) A due mesi dalla diffusione di una prima investigazione, l’organizzazione Essere Animali ha realizzato un nuovo video in un altro allevamento di mucche da latte produttore di Grana Padano, il formaggio Dop più consumato al mondo.

Le immagini, girate dall’Associazione animalista, che è riuscita ad entrare nell’allevamento, mostrano diversi vitelli morti e una gestione dell’allevamento che denota grave incuria sul piano igienico-sanitario, con gli animali costretti a vivere e partorire fra cumuli di escrementi. Una situazione che è stata denunciata ai carabinieri che hanno sanzionato l’allevatore per circa 10mila euro.

“Con la diffusione di questa seconda investigazione”, si legge in una nota di Essere Animali, l’associazione “vuole rispondere alle obiezioni del Consorzio di Tutela del Grana Padano, che aveva liquidato le problematiche documentate come singoli casi isolati”.

La nuova investigazione documenta le condizioni di un allevamento situato in provincia di Brescia, in cui il caseificio per la produzione del formaggio è posizionato a fianco alle stalle, al cui interno vi sono circa mille animali, tra mucche e vitelli.

Il video, girato sotto copertura, mostra, come si legge in una nota, “la presenza di molti vitelli morti, deceduti in allevamento; evidenti carenze igienico-sanitarie, che denotano una generale trascuratezza nella gestione dell’allevamento; il parto dei vitelli e la separazione dalla madre;

la stabulazione dei vitelli in recinti individuali”.

“Con la prima investigazione in un allevamento in provincia di Bergamo abbiamo documentato violenze e insulti verso gli animali, mentre questo nuovo video”, dichiara l’associazione animalista, ” di un allevamento in provincia di Brescia mostra condizioni di incuria inverosimili, con gli animali costretti a vivere in recinti allagati o ricoperti di escrementi, al punto che faticano a muoversi. Anche i parti dei vitelli avvengono in un ambiente malsano, condizioni che presumibilmente contribuiscono all’alta mortalità degli animali che si verifica in allevamento. Con le nostre investigazioni abbiamo purtroppo dimostrato che le irregolarità negli allevamenti intensivi non sono casi isolati”, commenta Simone Montuschi, Presidente di Essere Animali.

“Le immagini mostrano inoltre il trattamento riservato ai vitelli negli allevamenti per la produzione di latte, in particolare la separazione del vitello dalla madre, che avviene subito dopo la nascita, e il successivo loro confinamento nei recinti individuali, box che hanno dimensioni esigue”.

“Le immagini”, viene sottolineato, “documentano un grave stato di incuria, con particolare riferimento alle condizioni di igiene e pulizia delle stalle, che si presentano ricolme di uno spesso strato di feci. Il vello degli animali risulta completamente sporco, così come i capezzoli delle mucche che vengono comunque avviate alla mungitura, il tutto con un elevato rischio di contaminazione batterica, derivante dall’ambiente altamente insalubre”.

“Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di igiene e pulizia costituisce un potenziale pericolo per la salute dei consumatori, ma anche un danno per gli animali, che in tali condizioni non possono liberamente deambulare e rischiano infortuni e malattie alle zampe”, scrivono gli animalisti.

“Oltre a una gestione carente delle operazioni di pulizia, l’allevamento risulta essere anche in uno stato di fatiscenza, probabilmente a causa di difetti strutturali o mancanza di manutenzione. Infatti, in occasione di piogge anche non particolarmente intense, si formano all’interno delle stalle estese pozze d’acqua che non vengono prontamente asciugate, costringendo gli animali a vivere con le zampe immerse nell’acqua per diversi giorni”.

Le fotografie documentano la presenza di diversi vitelli morti, sia all’interno dei recinti che nelle stalle a fianco alle loro madri. “È presumibile pensare”, sottolinea Essere Animali, “che l’alto tasso di mortalità degli animali sia causato dalle gravi carenze igienico-sanitarie e dalla fatiscenza della struttura. Il video mostra il parto di un vitello avvenuto all’interno di una stalla il cui pavimento presenta uno spesso strato di escrementi e pozze di urine e acqua piovana. Il corpo del vitello, successivamente deceduto, è rimasto per un giorno intero a contatto con la madre”.

Il video documenta anche “il parto di una mucca e la nascita del vitello, che avviene mediante l’utilizzo di una corda tirapiedi, legata alle zampe anteriori dell’animale per facilitarne la fuoriuscita. Il vitello appena nato viene trascinato per alcuni metri all’interno del recinto e allontanato subito dalla madre”.

“Si tratta di pratiche”, viene sottolineato, “consentite dalla legge, effettuate nella quasi totalità degli allevamenti da latte, anche quello destinato alle eccellenze italiane come il Grana Padano, ma che secondo diversi studi sottopongono gli animali a deprivazione sociale, stress e sofferenza”.

Con la diffusione di questa indagine, Essere Animali rilancia la campagna “No Animal Left Behind”, coordinata da Eurogroup For Animals, un’organizzazione che raccoglie 79 ONG per la protezione degli animali in 24 Stati membri dell’UE, Regno Unito, Svizzera, Serbia, Norvegia, Australia e Stati Uniti.

Le organizzazioni chiedono alla Commissione Europea, impegnata con la strategia Farm to Fork in un‘iniziativa che ha l’obiettivo “di rendere il sistema alimentare europeo più equo, sano e rispettoso dell’ambiente, una revisione della legislazione a tutela degli animali negli allevamenti, giudicata ora gravemente insufficiente nel garantire loro una vita priva di sofferenze evitabili”.