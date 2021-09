Gavardo, gravissimo frontale nella notte sulla 45 bis

(red.) Un terribile incidente frontale si è verificato intorno alle ore 1,40 della notte tra sabato e domenica sulla strada statale 45 bis “Gardesana” nel territorio del comune di Gavardo. Due le utilitarie coinvolte e almeno tre le persone ferite: si tratta di una donna 26 anni, un uomo di 28 anni e una bambina di quattro anni.

La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore per consentire di soccorrere i feriti e la rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto, oltre a diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco con due squadre e uomini della polizia per i rilievi e la deviazione del traffico.

I feriti, nessuno dei quali sembra essere in pericolo di vita, sono stati trasportati all’ospedale Civile di Brescia, all’ospedale di Gavardo e al Pronto soccorso pediatrico cittadino.