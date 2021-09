Castegnato, preso albanese con otto chili di coca

(red.) Un trafficante albanese con otto chili di cocaina pronta per essere immessa sul mercato bresciano e una pistola nascosta in casa è stato bloccato dai carabinieri a Castegnato. L’uomo, da poco arrivato in Italia e dal passato ancora misterioso, sembra legato alle grosse organizzazioni di trafficanti di cocaina attive in Albania, in grado di importare via mare in Europa grossi quantitativi dal Sud America e delle quali sarebbe il terminale nella nostra provincia.

Nelle ultime settimane i carabinieri di Brescia e di Chiari avevano raccolto dati che testimoniavano la presenza nella zona Ovest della nostra provincia di un nuovo fornitore, che aveva a disposizione ingenti quantità di cocaina ad alto indice di purezza, che venivano vendute per essere tagliate e messe sul mercato al dettaglio.

Le indagini portavano a un appartamento di Castegnato dove viveva un cittadino albanese da poco arrivato in Italia e senza precedenti con la giustizia. I militari hanno aspettato l’uomo e l’hanno perquisito trovando nel suo marsupio un sacchetto di cellophane termosaldato con all’interno 100 grammi di cocaina. Allora è stato deciso di effettuare una verifica nella palazzina, anche se lo spacciatore ha cercato in ogni modo di impedire l’accesso a casa sua.

E la ragione è stata chiara quando gli investigatori sono entrati: l’albanese teneva in un mobile nella cucina dell’appartamento più di otto chili di cocaina divisi in sette pani da un chilo e altri 1.450 grammi confezionati in sacchetti. Sono stati trovati anche 4.400 euro in contanti e una pistola automatica calibro 9 con i proiettili nascosta nella cappa.

Così il trafficante è stato arrestato e ora si trova in cella a Canton Mombello, ma le indagini proseguono.