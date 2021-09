Tragedia in Trentino, perde la vita alpinista bresciano di 28 anni

(red.) Tragedia poco prima delle 13 di questo sabato sulla cima Cop di Breguzzo, nella Alpi Giudicarie del Trentino, dove un giovane alpinista lumezzanese, Fabio Virginio Pasotti di 28 anni, è precipitato per circa 80 metri durante un’escursione e ha perso la vita.

A dare l’allarme è stato un amico che si trovava con lui e ha chiesto l’intervento del personale del Soccorso alpino. Sul posto si trovavano anche altri due escursionisti di passaggio.

Stando alla ricostruzione, il ragazzo è precipitato dopo aver messo un piede in fallo, o più probabilmente per un cedimento del terreno, mentre stava scendendo lungo la cresta Sud dopo aver raggiunto la cima a circa 3 mila metri d’altezza. Gli alpinisti dovevano percorrere carponi un breve tratto della cresta. Una roccia ha ceduto proprio mentre erano impegnati in questo passaggio.

I soccorritori, giunti nella zona con l’elicottero, hanno individuato il corpo dell’escursionista bresciano per il quale, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

Con l’elicottero è stata poi recuperata la salma che, dopo il nullaosta delle autorità, è stata portata a Bondo. I tre illesi sono stati accompagnati dai soccorritori in sicurezza fino a un punto dove il compagno di escursione della vittima, in stato di shock, è stato recuperato dall’elicottero e trasferito a valle, mentre gli altri sono rientrati in autonomia.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli psicologi per dare supporto ai familiari della vittima.