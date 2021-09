Pontevico, disordini e schiamazzi: sigilli al bar

(red.) Disposta la chiusura, per sette giorni, al bar della piazza principale di Pontevico, nel bresciano.

La questura di Brescia ha notificato il provvedimento al gestore del locale e di carabinieri hanno apposto i sigilli, notificando la sospensione della l’autorizzazione per la conduzione dell’attività.

I militari della locale stazione, durante l’estate, sono intervenuti in diverse occasioni a causa di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica avvenute in orario serale nella principale Piazza Mazzini e, in particolare, nelle vicinanze del bar.

Tra gli avventori, anche persone pregiudicate o dedite alcool.