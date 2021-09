Incidente in A4 poco prima del casello di Brescia Ovest

(red.) Incidente stradale questa mattina di sabato poco prima delle 10 sull’autostrada A4 in direzione Venezia al km 219, poco prima del casello di Brescia Ovest. Tre le autovetture coinvolte. Sil posto una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza i soccorritori del 118 con ambulanze e automedica, personale della società autostrade del ramo di competenza. Ci sono stati rallentamenti. Dei rilievi si è occupata la Polizia Stradale.