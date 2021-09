Aggressione con il machete, arrestato 31enne

(red.) E’ stato arrestato l’aggressore con il machete che giovedì scorso ha ferito al volto e agli arti superiori un 28enne marocchino sulle scale di accesso al centro commerciale Freccia Rossa, in via Folonari a Brescia.

In manette è finito, dopo un’indagine serrata da parte della Polizia di Stato, un 31enne connazionale della vittima.

Gli inquirenti hanno esaminato le telecamere di sorveglianza poste nella zona della violenta aggressione e ascoltato diversi testimoni, riuscendo osì a dare un volto ed un nome al responsabile.

L’uomo è stato fermato in un appartamento di via Villa Glori, dove il malvivente si era nascosto e lo hanno arrestato attorno alle 22 di martedì 20 settembre. Deve rispondere di tentato omicidio. Ancora da chiarire il movente: probabilmente una questione di denaro, forse un prestito non restituito. Brutale la vendetta messa in atto: gli inquirenti dovranno appurare se vi sia stata premeditazione. Intanto le indagini proseguono per scoprire se il fuggitivo sia stato aiutato durante i quattro giorni in cui è rimasto nascosto.