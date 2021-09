Caccia, apertura bagnata: poche doppiette, qualche multa

(red.) Una partenza sottotono per la stagione venatoria 2021/2022 nel bresciano. Complice la pioggia, sono state poche le doppiette in azione domenica 19 settembre, data di apertura della caccia.

Non si sono registrati incidenti, ma qualche irregolarità, amministrativa e, anche, penale, sì. A vigilare sul corretto andamento delle operazioni, 26 pattuglie tra agenti e volontari.

Sottoposte ai controlli 177 doppiette: quattro le sanzioni amministrative per mancato rispetto della distanza dalle abitazioni e per mancata annotazione sul tesserino venatorio. Un cacciatore, che sparava direttamente stando all’interno della propria auto è stato denunciato. Dovrà rispondere penalmente del suo gesto.

Scarso il bottino nella prima giornata, dovuto anche al fatto che l’Atc unico di Brescia non ha potuto lanciare i fagiani, il cui ingresso è previsto per venerdì 24 settembre.