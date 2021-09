Brescia, stalking ad una coetanea: 15enni nei guai

(red.) Un gruppo di ragazzine 15enni è stato raggiunto in mattinata da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale dei minorenni di Brescia ed eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale.

Le accuse, a vario titolo, vanno da: percosse, a lesioni e fino agli atti persecutori (stalking) commessi ai danni di una coetanea. Ad essere finite nei guai quattro giovani, altre tre non sono invece risultate imputabili perchè minori di 14 anni.

Tre giovanissime sono state poste ai domiciliari, una affidata ad una comunità. Sono tutte italiane e residenti in provincia. Le tre minorenni costrette ai domiciliari sono state affidate ai genitori: possono uscire solamente per recarsi a scuola, percorrendo il tragitto più breve.

Le ragazze si filmavano mentre effettuavano le aggressioni alla coetanea, “rea” di frequentare l’ex fidanzato di una delle giovani del gruppetto. I filmati, poi, venivano pubblicati sui profili social e condivisi via Whatsapp.

In mattinata, i dettagli nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia.