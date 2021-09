Montichiari, grave incidente con le auto storiche

(red.) Un grave incidente è avvenuto a margine delle prove di abilità per la prima edizione storica del Circuito internazionale di Montichiari del 1921, organizzate per il centenario della manifestazione.

Al termine delle prove da classifica è rimasta gravemente ferita una delle organizzatrici, una donna di 40 anni, che è stata sbalzata dall’auto d’epoca sulla quale si trovava.

Tutti gli eventi previsti per la manifestazione sono stati perciò annullati. La donna ha subito un grave trauma cranico ed è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso.