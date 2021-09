Ruba cellulari e colpisce al volto negoziante, in manette pregiudicato a Orzinuovi

(red.) La Stazione Carabinieri di Orzinuovi ha arrestato nel pomeriggio di ieri, in flagranza di reato per la rapina impropria di 5 cellulari, un cittadino del Burkina Faso, irregolare sul territorio italiano, classe 68, senza fissa dimora, pregiudicato per reati contro il patrimonio.

intorno alle 17 di venerdì 17, l’uomo si è presentato presso un negozio di elettrodomestici in centro a Orzinuovi, rimanendo all’interno per troppo tempo senza chiedere nulla o assistenza, così il proprietario insospettito, nel momento di uscire dal negozio lo ha fermato sulla porta per chiedere spiegazioni.

Nella conversazione, son caduti a terra due cellulari nuovi; vistosi così scoperto, per guadagnarsi la fuga, il malvivente ha sferrato un pugno al proprietario che è caduto a terra.

La pattuglia della locale Stazione dei carabinieri, allertata nel frattempo dalla commessa e nei paraggi, dopo pochi minuti ha rintracciato l’uomo in fuga a piedi, traendolo in arresto per rapina impropria e recuperando la refurtiva, in totale ben 5 cellulari per un valore complessivo di 1200 euro restituiti al proprietario. Tratto immediatamente in arresto stamane dopo la convalida il GIP di Brescia, in considerazione dei precedenti e dell’irregolarità sul territorio italiano, ne ha disposto la carcerazione.