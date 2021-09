Moto contro camion a Nozza di Vestone: grave 77enne tedesco

(red.) Scontro tra un camion e una moto nel pomeriggio di questo venerdì intorno alle 14 a Nozza di Vestone, in Valle Sabbia, sulla strada provinciale 237. Alla guida della due ruote si trovava un cittadino tedesco di 77anni.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale, ma secondo informazioni non confermate ufficialmente la motocicletta era impegnata nel sorpasso di un autotreno, quando s’è scontrata con un camion proveniente dalla direzione opposta. L’anziano è apparso subito in gravi condizioni per i traumi alla schiena e alla testa subiti nell’urto ed è stato trasportato con l’elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia.