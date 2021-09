Aggredisce un anziano, poi viene travolto da un furgone

(red.) Era forse in preda ai fumi dell’alcol il 20enne che, nella mattinata di martedì 14 settembre, si è reso protagonista di una serie di azioni violente nel centro di Brescia.

Attorno alle 7,30 il ragazzo ha infatti dapprima aggredito un anziano in viale Venezia, quindi ha cercato di entrare in un’abitazione probabilmente per tentare un furto, quindi è scappato di corsa attraversando la strada, venendo investito da un furgone che transitava in quel momento.

Il conducente del veicolo non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto: il 20enne si è letteralmente buttato in mezzo alla carreggiata appena ha scorto le volanti della polizia arrivare in viale Venezia, venendo così travolto. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasferito il ragazzo, in gravi condizioni, al Civile.