Femminicidio Agnosine: “Tutele alle donne che denunciano”

(red.) “Il brutale femminicidio di Agnosine (Brescia, ndr.) dimostra purtroppo come esista un problema sociale che occorre affrontare e risolvere, nel rispetto dei diritti delle donne ma soprattutto della vita umana. Predisporre controlli e tutele adeguate alle donne che denunciano è l’unico modo per cercare non solo di invertire la tendenza ma anche per incentivare quelle donne che ancora non denunciano per paura a farlo. Non è accettabile che in alcuni contesti familiari prevalga ancora la cultura del dominio e del possesso, serve interrompere questa scia di sangue inaccettabile per un Paese civile”.

Lo dichiarano in una nota i parlamentari bresciani della Lega: il senatore Stefano Borghesi ed i deputati Simona Bordonali, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli e Raffaele Volpi.