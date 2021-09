Agnosine, uccide l’ex moglie a coltellate

(red.) Femminicidio, alle prime ore dell’alba di lunedì 13 settembre, ad Agnosine, nel bresciano.

Una donna 46 anni, madre di due figli, Giuseppina Di Luca, è stata uccisa dall’ex marito, il 52enne Paolo Vecchia. La vittima abitava in Valsabbia da circa un mese, dopo la separazione dal compagno.

L’uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe raggiunto l’ex coniuge, madre di due ragazze di 21 e 24 anni, nella nuova abitazione, accoltellandola ripetutamente sulle scale di casa e andando poi a costituirsi dai carabinieri della stazione di Sabbio Chiese.

E’ stato tratto in arresto in quasi flagranza per omicidio in danno ex moglie. Recuperati verosimili armi usate per commettere il delitto: un coltello a serramanico e un pugnale.

Almeno dieci i fendenti che hanno raggiunto la 46enne, trovata senza vita sulle scale di casa. Sul posto è intervenuto il Nucleo della Scientifica di Brescia.