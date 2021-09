Villaggio Violino: 14enne aggredito per strappargli la catenina

(red.) Un 14enne del Villaggio Violino è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Brescia dopo essere stato rapinato e in seguito picchiato da un altro ragazzo in via Re Rotari. Appena sceso dall’autobus si era accorto di essere stato seguito da un giovane di colore appena più grande che lo avrebbe sorpreso alle spalle strappandogli la catenina dal collo e poi fuggendo.

La vittima l’ha inseguito e quando ha raggiunto il ladro ha ingaggiato con lui una violenta colluttazione. Dalle palazzine di quel tratto di strada sono usciti alcuni residenti che hanno soccorso il giovane, mentre il rapinatore faceva perdere le sue tracce. Trasportato al Civile, il 14enne ne è uscito con una prognosi di sette giorni per le contusioni subite nella colluttazione. La Polizia, alla quale il fatto è stato denunciato, utilizzerà le immagini delle videocamere attive nella zona e sul bus.