Resistenza e ubriachezza: nei guai 27enne fermato in via Trieste

(red.) Intorno alle 2 della notte tra giovedì e venerdì si trovava all’esterno di un bar di via Trieste a Brescia, intento a discutere troppo animatamente con un altro avventore.

Quando è arrivata una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Brescia il giovane, un 27enne bresciano, ha assunto un atteggiamento molesto nei confronti dei militari, reagendo fisicamente alla richiesta di esibire i documenti, spintonandoli e cercando di divincolarsi.

Allora è stato portato negli uffici della caserma di Piazza Tebaldo Brusato per l’identificazione e gli atti di rito. E’ quindi stato deferito in libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e gli è stata elevata una contravvenzione per ubriachezza (articolo 688 del codice penale).