Iseo, zuffa tra ubriachi: carabinieri presi a calci e pugni

(red.) Prima se le sono date di santa ragione, poi, si sono rivolti ai carabinieri, aggredendoli con calci e pugni.

Protagonisti dell’episodio di violenza un 25enne ed un 50enne di Castegnato (Brescia), già noti alle forze dell’ordine, i quali, nella serata di sabato 4 settembre, attorno alla mezzanotte, hanno scatenato una baruffa all’Autobar di via Roma, a Iseo.

I due uomini, alticci, hanno incominciato ad insultarsi e, dalle parole, sono poi passati alle mani. Sono stati quindi allertati i carabinieri della locale stazione che, intervenuti per sedare la zuffa, hanno a loro volta subito le conseguenze dell’ira dei due contendenti che hanno così rivolto la propria rabbia contro i militari.

Per i due aggressori sono scattate le manette per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Arresto convalidato nella giornata di lunedì 6 settembre dal tribunale di Brescia.