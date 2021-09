Carpenedolo, minacce (con pistola) su Facebook al rivale in amore

(red.) Da poco trasferito a Carpenedolo (Brescia) un 30enne serbo, pregiudicato, di professione commerciante, ha minacciato, in una diretta Facebook, un suo presunto rivale in amore, riprendendosi mentre maneggiava una pistola.

Il video è immediatamente balzato all’attenzione dei carabinieri della stazione di Carpenedolo che, dopo i dovuti accertamenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare scoprendo e sequestrando, nascosta tra i mobili della cucina, la pistola.

L’arma, originariamente inoffensiva, era stata modificata ad arte e resa in grado di sparare effettivamente proiettili calibro 9.

L’indagato è stato arrestato in flagranza di reato poiché trovato in possesso dell’arma clandestina e arrestato dopo la convalida del provvedimento cautelare in carcere, da parte del gip.