Autobus prende fuoco in città: tutti salvi i passeggeri

(red.) Paura attorno all’ora di pranzo in via XXV Aprile in città quando un autobus ha preso fuoco fino ad essere quasi completamente avvolto dal fumo scaturito da un incendio sviluppatosi nella parte posteriore del mezzo.

Il rogo si è verificato, per cause in corso di accertamento, intorno alle 12,30 e ha costretto al blocco del traffico per consentire l’intervento e la messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco.

I passeggeri sono stati fatti scendere e anche l’autista si è messo subito in salvo: non ci sono stati feriti né intossicati dal fumo. Nel primo pomeriggio, rimosso il veicolo, la circolazione è ripresa regolarmente.